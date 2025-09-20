Fenerbahçe maçında 'usulsüz seyirci temini' iddiası: 1 kişi tutuklandı
Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor 1. hafta erteleme maçında biletsiz kişileri stadyuma aldığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.
Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan erteleme maçında biletsiz kişileri stadyuma soktuğu belirlenen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çarşamba günü Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan erteleme maçında "Usulsüz olarak seyirci temini" yapıldığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe A.Ş. - Corendon Alanyaspor takımları arasında oynanan futbol müsabakası öncesi dış arama noktasındaki yapılan kontrollerde; müsabakalara "Usulsüz Olarak Seyirci Temini" yapıldığı belirlendi.
TUTUKLANDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, şüphelinin biletsiz kişileri stada aldığı anlar stadyumun güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde biletsiz seyircilerin kapıdan geçerek stada giriş yaptığı görüldü.
Biletsiz kişileri stadyuma aldığı belirlenen şüpheli A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan tutuklandı.