Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında İngiltere'nin Manchester United ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla idmanı noktaladı.

Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.