Fenerbahçe, Maribor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor'u ağırlayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.