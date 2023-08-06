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Fenerbahçe, Maribor maçı hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 06.08.2023 22:49
  • Giriş: 06.08.2023 22:49
  • Güncelleme: 06.08.2023 22:49
Kaynak: AA
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Fenerbahçe, Maribor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor'u ağırlayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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