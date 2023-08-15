Fenerbahçe, Maribor maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Fenerbahçe, Slovenya ekibi NK Maribor ile 17 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.15’te deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı hazırlıklarının İstanbul etabını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı stadyumda yapacak.