Fenerbahçe, Maribor maçına hazır
Kaynak: AA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın deplasmanda Slovenya temsilcisi Maribor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Maribor'daki Ljudski Vrt Stadı'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık tutuldu.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, daha sonra pas çalıştı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, yarın TSİ 21.15'te UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Maribor ile Ljudski Vrt Stadı'nda karşılaşacak.