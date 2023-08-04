Fenerbahçe-Maribor maçını İngiliz hakem Robert Jones yönetecek

Fenerbahçe'nin Slovenya'nın Maribor takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin Slovenya'nın Maribor takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 10 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda yapılacak maçı Jones yönetecek.

Jones'in yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.