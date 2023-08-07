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Fenerbahçe, Maribor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 07.08.2023 21:44
  • Giriş: 07.08.2023 21:44
  • Güncelleme: 07.08.2023 21:44
Kaynak: DHA
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Fenerbahçe, Maribor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda spor çalışmaları yapıldı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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