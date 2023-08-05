Fenerbahçe, Maribor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 10 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovenya'nın Maribor takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden antrenman, çabukluk çalışmalarıyla sona erdi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.