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Fenerbahçe, Maribor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 05.08.2023 14:09
  • Giriş: 05.08.2023 14:09
  • Güncelleme: 05.08.2023 14:09
Kaynak: AA
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Fenerbahçe, Maribor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 10 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovenya'nın Maribor takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden antrenman, çabukluk çalışmalarıyla sona erdi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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