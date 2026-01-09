Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi renklerine bağladı

Fenerbahçe, Lazio forması giyen Fransız milli futbolcu Matteo Guendouzi’yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 17 maçta 2 gol kaydetti.

  • 09.01.2026 07:54
  • Giriş: 09.01.2026 07:54
  • Güncelleme: 09.01.2026 07:56
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi renklerine bağladı
Fotoğraf: Fenerbahçe SK

Fenerbahçe, Fransız milli futbolcu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine ülkesinin Lorient takımında başlayan Fransız oyuncu, sırasıyla Arsenal, Hertha Berlin, Olimpik Marsilya ve son olarak Lazio'da forma giydi.

Guendouzi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 2 gole imza attı.

Matteo Guendouzi, Fransa Milli Takımı'nda da 14 müsabakada görev yaptı.

