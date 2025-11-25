Fenerbahçe Medicana - Benfica Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi, heyecan dolu bir başlangıca hazırlanıyor. B Grubu’nda yer alan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, güçlü kadrosu ve yüksek form grafiğiyle sezona iddialı başlarken, taraftarlarının desteğini de arkasına alarak galibiyet peşinde olacak.

FENERBAHÇE MEDİCANA'NIN B GRUBU RAKİPLERİ

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi’nde oldukça zorlu bir grupta mücadele edecek. B Grubu’nda yer alan takımlar ve ülke bilgileri şu şekilde:

Takım Ülke Fenerbahçe Medicana Türkiye Benfica Portekiz Igor Gorgonzola Novara İtalya PGE Budowlani Lodz Polonya

MAÇ ÖNCESİ ATMOSFER VE BEKLENTİLER

Fenerbahçe Medicana, yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa’da zirve hedefiyle yola çıktı. Kadrosunda yüksek seviyeli oyuncular bulunduran sarı-lacivertliler, takım kimyasını kısa sürede oturtarak etkileyici performanslar sergiliyor. Benfica ise hızla gelişen voleybol kültürü ve mücadeleci ruhuyla dikkat çeken bir takım olarak İstanbul’a geliyor.

Bu maç, gruptaki puan sıralamasını şekillendirecek kritik bir karşılaşma olacak. Özellikle Fenerbahçe Medicana’nın ev sahibi avantajı, maçın favorisi olarak gösterilmesinde önemli rol oynuyor.

FENERBAHÇE MEDİCANA - BENFİCA MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç Günü: 26 Kasım Salı

26 Kasım Salı Maç Saati: 19.00

19.00 Yayın Kanalı: TRT Spor Yıldız (Canlı ve Şifresiz)

TRT Spor Yıldız (Canlı ve Şifresiz) Stadyum: Burhan Felek Voleybol Salonu – İstanbul

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ÖNEMİ

CEV Şampiyonlar Ligi, Avrupa’nın en üst düzey voleybol kulüp organizasyonudur. Bu turnuvada yer almak, takımlar için prestij, marka değeri ve Avrupa arenasında kendini ispatlama anlamı taşır. Fenerbahçe Medicana, geçmiş yıllarda elde ettiği tecrübelerle bu sezon daha güçlü ve tecrübeli bir şekilde sahada yer alıyor.

Fenerbahçe Medicana'nın Hedefi Ne?

Sarı-lacivertli takım, bu sezon sadece grup aşamasını geçmeyi değil, aynı zamanda final etabına kadar yükselmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, Türk voleybolunun uluslararası alandaki en önemli temsilcilerinden biri olarak Avrupa’da yeni başarılar peşinde koşuyor.

Fenerbahçe Medicana - Benfica maçı ne zaman oynanacak?

Maç, 26 Kasım Salı günü saat 19.00’da oynanacak.

Fenerbahçe Medicana - Benfica maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Fenerbahçe Medicana'nın CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki diğer rakipleri kimler?

Benfica (Portekiz), Igor Gorgonzola Novara (İtalya) ve PGE Budowlani Lodz (Polonya).

Maç nerede oynanacak?

Maç, İstanbul’daki Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Maçı internetten izlemek mümkün mü?

TRT Spor Yıldız'ın resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı izlenebilir.

Fenerbahçe Medicana, Avrupa sahnesine güçlü bir başlangıç yapmak için Benfica karşısına çıkıyor. Ev sahibi avantajı, kaliteli kadro yapısı ve tecrübeli teknik ekibiyle sarı-lacivertlilerin hedefi, CEV Şampiyonlar Ligi’nde adını üst turlara yazdırmak. Taraftarlar hem salonda hem de ekran başında bu büyük heyecana ortak olacak.