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Fenerbahçe Medicana, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Helios Grizzlys'e konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 12.11.2024 11:56
  • Giriş: 12.11.2024 11:56
  • Güncelleme: 12.11.2024 11:56
Kaynak: AA
Fenerbahçe Medicana, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Helios Grizzlys'e konuk olacak

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Helios Grizzlys ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Volksbank Arena'daki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Slovenya Voleybol Federasyonundan Blaz Markelj ile Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Aleksandar Vinaliev yönetecek.

Sarı-lacivertli ekibin grubunda İtalya'nın Mint Vero Volley ile Yunanistan'ın Olympiakos ekipleri yer alıyor.

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