Fenerbahçe Medicana, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Helios Grizzlys'e konuk olacak
Kaynak: AA
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Helios Grizzlys ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Volksbank Arena'daki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Slovenya Voleybol Federasyonundan Blaz Markelj ile Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Aleksandar Vinaliev yönetecek.
Sarı-lacivertli ekibin grubunda İtalya'nın Mint Vero Volley ile Yunanistan'ın Olympiakos ekipleri yer alıyor.