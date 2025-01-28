Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Slovakya Voleybol Federasyonundan Juraj Mokry ile Sırbistan Voleybol Federasyonundan Aleksandar Petrovic yönetecek.

Grupta oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Fenerbahçe Medicana'nın 5 puanı bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım elde ettiği 2 galibiyeti de deplasmanda alırken iç sahada Mint Vero Volley Monza ve Helios Grizzlys Giesen'e kaybetti.

3 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan Olympiakos, 11 puanla grupta ikinci sırada bulunuyor.