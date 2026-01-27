Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yarın OK Alpacem Kanal'ı ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 27.01.2026 12:21
  • Giriş: 27.01.2026 12:21
  • Güncelleme: 27.01.2026 12:21
Kaynak: AA
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yarın OK Alpacem Kanal'ı ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Eldar Aliyev (Azerbaycan) ve Alexandros Avramidis (Yunanistan) hakem ikilisi yönetecek.

Turun ilk maçında rakibini 3-1 yenen sarı-lacivertli takım, rövanş mücadelesinde 2 set kazanması durumunda play-off turuna yükselecek.

BirGün'e Abone Ol