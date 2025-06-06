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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Mirza Lagumdzija'yı kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 06.06.2025 17:26
  • Giriş: 06.06.2025 17:26
  • Güncelleme: 06.06.2025 17:26
Kaynak: AA
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Mirza Lagumdzija'yı kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.

2018-2019 sezonunda Arkas Spor ile profesyonel kariyerine başlayan Mirza Lagumdzija, sonrasında Halkbank forması giydi.

Fenerbahçe Medicana, geride kalan günlerde Lagumdzija kardeşlerden Adis Lagumdzija'yı da kadrosuna kattığını açıklamıştı.

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