Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yarın Vero Volley'i konuk edecek
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında yarın İtalyan ekibi Vero Volley'i ağırlayacak.
Kaynak: AA
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Yunanistan Voleybol Federasyonundan Vasileios Vasileiadis ile Azerbaycan Voleybol Federasyonundan Eldar Zulfugarov yönetecek.
Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Alman ekibi Helios Grizzlys'i deplasmanda 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başlamıştı.
Vero Volley ise Yunanistan ekibi Olympiakos'u sahasında 3-2 mağlup etmişti.