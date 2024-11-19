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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yarın Vero Volley'i konuk edecek

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında yarın İtalyan ekibi Vero Volley'i ağırlayacak.

Ajans Haberleri
  • 19.11.2024 10:11
  • Giriş: 19.11.2024 10:11
  • Güncelleme: 19.11.2024 10:12
Kaynak: AA
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yarın Vero Volley'i konuk edecek

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Yunanistan Voleybol Federasyonundan Vasileios Vasileiadis ile Azerbaycan Voleybol Federasyonundan Eldar Zulfugarov yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Alman ekibi Helios Grizzlys'i deplasmanda 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başlamıştı.

Vero Volley ise Yunanistan ekibi Olympiakos'u sahasında 3-2 mağlup etmişti.

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