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Fenerbahçe Medicana, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 04.12.2024 13:05
  • Giriş: 04.12.2024 13:05
  • Güncelleme: 04.12.2024 13:05
Kaynak: AA
Fenerbahçe Medicana, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'a konuk olacak

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Melina Merkouri Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Dört takımın mücadele ettiği grupta çıktığı 2 maçın birini kazanan, diğerinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, haftaya 3. sırada girdi.

Oynadığı karşılaşmalarda birer galibiyet ve yenilgi yaşayan Olympiakos ise 2. basamakta yer aldı.

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