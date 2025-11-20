Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde haftanın en merak edilen mücadelesi Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasında oynanacak. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren bu dev karşılaşma, hem rekabet tarihi hem de iki takımın mevcut form durumlarıyla voleybolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sarı-lacivertliler liderliklerini sürdürmenin, sarı-kırmızılılar ise üst sıralardaki yerlerini güçlendirmenin peşinde olacak. Taraftarlar ise özellikle “Fenerbahçe Medicana – Galatasaray Daikin maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ PUAN DURUMU (İLK 5 TAKIM)

Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Daikin, şu anda ligin üst sıralarında yer alarak şampiyonluk iddialarını sürdürmeye devam ediyor. İşte 5. hafta itibarıyla güncel puan durumu:

Sıra Takım O G M P 1 Fenerbahçe Medicana 5 5 0 15 2 VakıfBank 5 5 0 15 3 Galatasaray Daikin 5 4 1 12 4 Eczacıbaşı Dynavit 5 3 2 9 5 Zeren Spor 5 3 2 9

MAÇ ÖNCESİ GENEL DEĞERLENDİRME

Fenerbahçe Medicana sezona kusursuz bir başlangıç yaparak 5 maçta 15 set kazanıp 7.500 katsayı puanıyla zirveyi elinde tutuyor. Galatasaray Daikin ise yalnızca bir mağlubiyetle takipte kalarak bu sezonki en istikrarlı performansını sergiliyor. Liderlik yarışında belirleyici olabilecek bu karşılaşma, hem puan tablosunu hem de moral dengelerini yakından etkileyecek.

MAÇ GÜNÜ, SAAT VE YAYIN BİLGİLERİ

Vodafone Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin derbisi, 20 Kasım 2025 Perşembe günü saat 19.30’da başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.