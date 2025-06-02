Fenerbahçe Medicana, Hande Baladın transferini duyurdu

Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'e veda eden Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Hande Baladın transferini sosyal paylaşım sitesi X'ten duyuran Fenerbahçe Medicana, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Hande Baladın" ifadesine yer verdi.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝’𝐬 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐜𝐥𝐮𝐛 Hande Baladın! pic.twitter.com/N46aaRvBNW — Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) June 2, 2025

Hande Baladın, kariyerine orta oyuncu olarak başlasa da, 2014 yılından itibaren smaçör pozisyonunda oynuyor.