Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe Medicana, Hande Baladın transferini duyurdu

Fenerbahçe Medicana, Milli voleybolcu Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile duyurdu.

Spor
  • 02.06.2025 16:12
  • Giriş: 02.06.2025 16:12
  • Güncelleme: 02.06.2025 16:18
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Medicana, Hande Baladın transferini duyurdu

Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'e veda eden Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Hande Baladın transferini sosyal paylaşım sitesi X'ten duyuran Fenerbahçe Medicana, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Hande Baladın" ifadesine yer verdi.

Hande Baladın, kariyerine orta oyuncu olarak başlasa da, 2014 yılından itibaren smaçör pozisyonunda oynuyor.

Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında ve nereli? Hande Baladının kariyeri ve başarıları
BirGün'e Abone Ol