Fenerbahçe Medicana, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Neptunes'e konuk olacak

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 3. haftasında yarın Fransa ekibi Neptunes'e konuk olacak.

Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Dört takımın yer aldığı D Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanan Fenerbahçe, ilk sırada yer alıyor.

Yaptığı 2 müsabakadan da yenilgiyle ayrılan Neptunes ise son basamakta bulunuyor.