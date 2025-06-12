Fenerbahçe Medicana, Maicon França'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Maicon França'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Brezilyalı smaçör Maicon França'yı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.

2019'DA PROFESYONEL KARİYERİNE BAŞLADI

2019-2020 sezonunda Brezilya ekibi Fluminense FC'de profesyonel kariyerine başlayan Maicon, sonrasında sırasıyla Sada Cruzeiro, Araguari Volei ve Praia Clube formalarını giydi.

Genç voleybolcu, 2024-2025 sezonu Güney Amerika Kulüp Şampiyonası’nda 'En İyi Blok Smaçör', 'En Skorer Oyuncu' ödülünü alırken, aynı turnuva da 'En İyi Hücum Eden Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe Medicana, sosyal medyadan Maicon França transferini, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Maicon França" başlığıyla duyurdu.