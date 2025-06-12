Fenerbahçe Medicana, Maicon França'yı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör Maicon França’yı kadrosuna kattı. Genç oyuncu, 2024-2025 Güney Amerika Kulüp Şampiyonası’nda üç farklı bireysel ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Maicon França'yı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Brezilyalı smaçör Maicon França'yı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.
2019'DA PROFESYONEL KARİYERİNE BAŞLADI
2019-2020 sezonunda Brezilya ekibi Fluminense FC'de profesyonel kariyerine başlayan Maicon, sonrasında sırasıyla Sada Cruzeiro, Araguari Volei ve Praia Clube formalarını giydi.
Genç voleybolcu, 2024-2025 sezonu Güney Amerika Kulüp Şampiyonası’nda 'En İyi Blok Smaçör', 'En Skorer Oyuncu' ödülünü alırken, aynı turnuva da 'En İyi Hücum Eden Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe Medicana, sosyal medyadan Maicon França transferini, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Maicon França" başlığıyla duyurdu.
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝’𝐬 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐜𝐥𝐮𝐛 Maicon França! pic.twitter.com/dI9vVfzWWs— Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) June 12, 2025