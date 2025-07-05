Fenerbahçe Medicana, Mustafa Cengiz'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 27 yaşındaki orta oyuncu Mustafa Cengiz’i transfer ettiğini duyurdu. Tecrübeli voleybolcu yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Mustafa Cengiz'i transfer ettiğini sosyal medya hesabından videolu paylaşımla duyurdu.
27 yaşındaki Mustafa Cengiz, yeni sezonda Fenerbahçe'de forma giyecek.
Mustafa Cengiz, daha önce Arkas Spor ve Spor Toto formalarını da giymişti.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe Medicana tarafından yapılan paylaşım şöyle:
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝’𝐬 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐜𝐥𝐮𝐛 Mustafa Cengiz! pic.twitter.com/jG2AknMkc6— Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) July 5, 2025