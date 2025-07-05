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Fenerbahçe Medicana, Mustafa Cengiz'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 27 yaşındaki orta oyuncu Mustafa Cengiz’i transfer ettiğini duyurdu. Tecrübeli voleybolcu yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek.

Spor
  • 05.07.2025 15:28
  • Giriş: 05.07.2025 15:28
  • Güncelleme: 05.07.2025 15:33
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Medicana, Mustafa Cengiz'i kadrosuna kattı
Foto: Fenerbahçe X hesabı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Mustafa Cengiz'i transfer ettiğini sosyal medya hesabından videolu paylaşımla duyurdu.

27 yaşındaki Mustafa Cengiz, yeni sezonda Fenerbahçe'de forma giyecek.

Mustafa Cengiz, daha önce Arkas Spor ve Spor Toto formalarını da giymişti.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe Medicana tarafından yapılan paylaşım şöyle:

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