Fenerbahçe Medicana –Vakıfbank: 3-1

İSTANBUL, (DHA) -

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

FENERBAHÇE MEDICANA: Aslı Kalaç, Fedorovtseva, De Souza, Eda Erdem Dündar, Drca, Vargas, Gizem Orge (Libero)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Van Ryk, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Markova, Ayça Aykaç (Libero)

SETLER: 19- 25, 25-13, 25- 22, 25-16

SÜRE: 1 Saat 38 Dk.

SULTANLAR Ligi’nin 20’nci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, güçlü rakibi Vakıfbank’ı konuk etti. İlk seti 19- 25 kaybeden sarı-lacivertliler 2’nci seti 25-13'lük skorla rahat geçtikten sonra 3’ncü seti de 25-22 kazandı. Ev sahibi ekip 4’üncü seti de 25-16 alarak maçtan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe Medicana bu sonuçla 17’nci galibiyetini alarak yeniden liderliğe yükseldi.