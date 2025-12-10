Fenerbahçe Medicana – VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 10. hafta heyecanı, özellikle Fenerbahçe Medicana – VakıfBank karşılaşmasıyla zirveye çıkıyor. 11 Aralık 2025’te oynanacak bu dev maç, hem zirve yarışını hem de ligin genel kaderini yakından etkileyecek. Voleybol severler, “Fenerbahçe – VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor.

Hafta genelinde birçok mücadele olsa da ilgi odağı, kuşkusuz Fenerbahçe ile VakıfBank arasında oynanacak bu kritik karşılaşma olacak. Diğer maçlara dair tüm detayları ise aşağıdaki fikstür tablosunda toplu hâlde bulabilirsiniz.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ 10. HAFTA FİKSTÜRÜ

Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta maçları, 10-11 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak. İşte haftanın programı:

Tarih Saat Maç Yayın 10.12.2025 14:00 Bahçelievler Bld. – Göztepe TRT Spor Yıldız 10.12.2025 18:00 Nilüfer Bld. Eker – İlbank TVF Voleybol TV 10.12.2025 18:30 Beşiktaş – Eczacıbaşı Dynavit TVF Voleybol TV 10.12.2025 19:00 Aras Kargo – Kuzeyboru TVF Voleybol TV 11.12.2025 15:00 Türk Hava Yolları – Aydın BBSK TRT Spor Yıldız 11.12.2025 18:00 Zeren Spor – Galatasaray Daikin TVF Voleybol TV 11.12.2025 19:30 Fenerbahçe Medicana – VakıfBank TRT Spor

FENERBAHÇE MEDİCANA – VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10. haftanın en çok konuşulan mücadelesi olan Fenerbahçe Medicana – VakıfBank karşılaşması, 11 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:30 olarak planlandı.

Dev randevu, voleybol severler tarafından yakından takip edilen TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece tribüne gidemeyen taraftarlar da mücadeleyi televizyon başından an be an izleyebilecek.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde üst sıraları yakından ilgilendiren bu maç, hem Fenerbahçe hem de VakıfBank cephesinde büyük önem taşıyor. İki ekibin de güçlü kadroları, bu karşılaşmayı haftanın “klasik” niteliğindeki maçı hâline getiriyor.

