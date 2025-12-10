Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe Medicana – VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Medicana – VakıfBank maçı Vodafone Sultanlar Ligi 10. haftada ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Dev mücadele hangi kanalda canlı yayınlanacak ve yayın bilgisi nereden takip edilebilir? 10. hafta fikstüründe öne çıkan diğer karşılaşmalar hangi tarihlerde yapılacak? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 10.12.2025 15:29
  • Giriş: 10.12.2025 15:29
  • Güncelleme: 10.12.2025 15:29
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Medicana – VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Foto: Depophotos

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 10. hafta heyecanı, özellikle Fenerbahçe Medicana – VakıfBank karşılaşmasıyla zirveye çıkıyor. 11 Aralık 2025’te oynanacak bu dev maç, hem zirve yarışını hem de ligin genel kaderini yakından etkileyecek. Voleybol severler, “Fenerbahçe – VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor.

Hafta genelinde birçok mücadele olsa da ilgi odağı, kuşkusuz Fenerbahçe ile VakıfBank arasında oynanacak bu kritik karşılaşma olacak. Diğer maçlara dair tüm detayları ise aşağıdaki fikstür tablosunda toplu hâlde bulabilirsiniz.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ 10. HAFTA FİKSTÜRÜ

Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta maçları, 10-11 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak. İşte haftanın programı:

TarihSaatMaçYayın
10.12.202514:00Bahçelievler Bld. – GöztepeTRT Spor Yıldız
10.12.202518:00Nilüfer Bld. Eker – İlbankTVF Voleybol TV
10.12.202518:30Beşiktaş – Eczacıbaşı DynavitTVF Voleybol TV
10.12.202519:00Aras Kargo – KuzeyboruTVF Voleybol TV
11.12.202515:00Türk Hava Yolları – Aydın BBSKTRT Spor Yıldız
11.12.202518:00Zeren Spor – Galatasaray DaikinTVF Voleybol TV
11.12.202519:30Fenerbahçe Medicana – VakıfBankTRT Spor

FENERBAHÇE MEDİCANA – VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10. haftanın en çok konuşulan mücadelesi olan Fenerbahçe Medicana – VakıfBank karşılaşması, 11 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:30 olarak planlandı.

Dev randevu, voleybol severler tarafından yakından takip edilen TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece tribüne gidemeyen taraftarlar da mücadeleyi televizyon başından an be an izleyebilecek.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde üst sıraları yakından ilgilendiren bu maç, hem Fenerbahçe hem de VakıfBank cephesinde büyük önem taşıyor. İki ekibin de güçlü kadroları, bu karşılaşmayı haftanın “klasik” niteliğindeki maçı hâline getiriyor.

Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta, yoğun maç trafiği ve yüksek tempolu karşılaşmalarla voleybol severleri ekran başına çağırıyor. Haftanın odak noktası ise kuşkusuz Fenerbahçe Medicana – VakıfBank maçı olacak. 11 Aralık 2025’te, saat 19:30’da TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak bu mücadele, 10. haftanın en çok merak edilen randevularından biri olarak öne çıkıyor. Diğer maçların tamamı ise fikstür tablosu üzerinden kolayca takip edilebilir.

BirGün'e Abone Ol