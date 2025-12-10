Fenerbahçe Medicana – VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Medicana – VakıfBank maçı Vodafone Sultanlar Ligi 10. haftada ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Dev mücadele hangi kanalda canlı yayınlanacak ve yayın bilgisi nereden takip edilebilir? 10. hafta fikstüründe öne çıkan diğer karşılaşmalar hangi tarihlerde yapılacak? Tüm yanıtlar haberimizde.
Vodafone Sultanlar Ligi’nde 10. hafta heyecanı, özellikle Fenerbahçe Medicana – VakıfBank karşılaşmasıyla zirveye çıkıyor. 11 Aralık 2025’te oynanacak bu dev maç, hem zirve yarışını hem de ligin genel kaderini yakından etkileyecek. Voleybol severler, “Fenerbahçe – VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor.
Hafta genelinde birçok mücadele olsa da ilgi odağı, kuşkusuz Fenerbahçe ile VakıfBank arasında oynanacak bu kritik karşılaşma olacak. Diğer maçlara dair tüm detayları ise aşağıdaki fikstür tablosunda toplu hâlde bulabilirsiniz.
VODAFONE SULTANLAR LİGİ 10. HAFTA FİKSTÜRÜ
Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta maçları, 10-11 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak. İşte haftanın programı:
|Tarih
|Saat
|Maç
|Yayın
|10.12.2025
|14:00
|Bahçelievler Bld. – Göztepe
|TRT Spor Yıldız
|10.12.2025
|18:00
|Nilüfer Bld. Eker – İlbank
|TVF Voleybol TV
|10.12.2025
|18:30
|Beşiktaş – Eczacıbaşı Dynavit
|TVF Voleybol TV
|10.12.2025
|19:00
|Aras Kargo – Kuzeyboru
|TVF Voleybol TV
|11.12.2025
|15:00
|Türk Hava Yolları – Aydın BBSK
|TRT Spor Yıldız
|11.12.2025
|18:00
|Zeren Spor – Galatasaray Daikin
|TVF Voleybol TV
|11.12.2025
|19:30
|Fenerbahçe Medicana – VakıfBank
|TRT Spor
FENERBAHÇE MEDİCANA – VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
10. haftanın en çok konuşulan mücadelesi olan Fenerbahçe Medicana – VakıfBank karşılaşması, 11 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:30 olarak planlandı.
Dev randevu, voleybol severler tarafından yakından takip edilen TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece tribüne gidemeyen taraftarlar da mücadeleyi televizyon başından an be an izleyebilecek.
Vodafone Sultanlar Ligi’nde üst sıraları yakından ilgilendiren bu maç, hem Fenerbahçe hem de VakıfBank cephesinde büyük önem taşıyor. İki ekibin de güçlü kadroları, bu karşılaşmayı haftanın “klasik” niteliğindeki maçı hâline getiriyor.
Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta, yoğun maç trafiği ve yüksek tempolu karşılaşmalarla voleybol severleri ekran başına çağırıyor. Haftanın odak noktası ise kuşkusuz Fenerbahçe Medicana – VakıfBank maçı olacak. 11 Aralık 2025’te, saat 19:30’da TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak bu mücadele, 10. haftanın en çok merak edilen randevularından biri olarak öne çıkıyor. Diğer maçların tamamı ise fikstür tablosu üzerinden kolayca takip edilebilir.