Fenerbahçe, Medina ile anlaştı

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, uzun zamandır peşinde olduğu Boca Juniors'un 22 yaşındaki oyuncusu Cristian Medina'nın transferi için hem oyuncu hem kulübüyle anlaştı.

Arjantinli genç oyuncu, ocak ayında Fenerbahçe'ye katılacak.

🚨🟡🔵 Cristian Medina to Fenerbahçe, here we go! Deal agreed for January as he will join the club at the beginning of 2025.



Deal until 2030 for Medina as Fener will pay $15m package to Boca Juniors.



Add-ons are included as part of package, as @CLMerlo reports. Done deal. pic.twitter.com/vq9lSBlgNW