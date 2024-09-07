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Fenerbahçe, Medina ile anlaştı

Fenerbahçe, Boca Juniors'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristian Medina'nın transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı. Medina, ocak ayında Fenerbahçe'ye katılacak.

Spor
  • 07.09.2024 00:13
  • Giriş: 07.09.2024 00:13
  • Güncelleme: 07.09.2024 00:22
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Medina ile anlaştı
Fotoğraf: DepoPhotos

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, uzun zamandır peşinde olduğu Boca Juniors'un 22 yaşındaki oyuncusu Cristian Medina'nın transferi için hem oyuncu hem kulübüyle anlaştı.

Arjantinli genç oyuncu, ocak ayında Fenerbahçe'ye katılacak.

Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde takıma katılacak Medina ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin, Medina'nın bonservisi için Boca Juniors'a bonuslarla birlikte toplam 15 milyon dolar ödeyeceği kaydedildi.

Boca altyapısıda yetişen Cristian Medina, Arjantin deviyle 155 maçta 9 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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