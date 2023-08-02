Fenerbahçe, Mert Müldür ve Miha Zajc ile sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertli futbolcu Mert Müldür: "Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" - Fenerbahçeli oyuncu Miha Zajc: "Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, milli futbolcu Mert Müldür'ü transfer ederken, Miha Zajc'ın da sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşıma göre, her iki oyuncu için de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni gerçekleştirildi. Törende Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı.

Mert Müldür'ün transferi konusunda Sassuolo Kulübü ile anlaşma sağlandığını bildirilen açıklamada, 24 yaşındaki sağ bekin, kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Mert Müldür, "Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

- Miha Zajc : "Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum"

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer ettiği Miha Zajc'ın da sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Geride kalan sezonun sonunda kontratı biten Sloven oyuncuyla yeniden anlaşıldı.

İmza töreninde konuşan Zajc, "Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam etmelerini çok istiyoruz." dedi.

- Sağlık kontrolünden geçtiler

Yeni sözleşme imzalandığı duyurulan oyuncular Mert Müldür ve Miha Zajc'ın, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği de aktarıldı.