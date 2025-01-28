Fenerbahçe - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde sekizinci müsabakasında Midtjylland ile karşılaşacak. Maça sayılı günler kala futbolseverlerin Fenerbahçe - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Midtjylland ile tarihinde ilk kez karşılaşan Fenerbahçe maçı için Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Sarı lacivertli ekip son Avrupa Ligi maçında kendi evinde Lyon ile karşı karşıya gelmiş ve maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, Fenerbahçe - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte ayrıntılar!

FENERBAHÇE - MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin bu sezonki sekizinci Avrupa maçı olacak olan Fenerbahçe - Midtjylland UEFA Avrupa Ligi maçı 30 Ocak Perşembe Türkiye saatiyle 23.00'da oynanmaya başlanacak. Maçı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

FENERBAHÇE - MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak Fenerbahçe - Midtjylland maçı TRT Spor ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF'LARA NASIL KALIR?

Fenerbahçe, Midtjylland'ı yenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamayı garantileyecek. Fenerbahçe Midtjylland maçından 1 puan alması halinde play-off şansını büyük oranda sürdürecek. Ancak sarı lacivertli ekip Midtjylland maçından herhangi bir puan çıkaramazsa Porto'nun ve Beşiktaş'ın yenilmesi, Twente ve Braga'nın kaybetmesi ya da berabere kalması durumunda play off oynamaya hak kazanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yedi haftada 9 puan topladı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 3 beraberlikte ve 2 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 23. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: