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Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'de forma giyen stoper oyuncusu Milan Skriniar’ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Spor
  • 30.01.2025 17:31
  • Giriş: 30.01.2025 17:31
  • Güncelleme: 30.01.2025 17:35
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'de forma giyen stoper oyuncusu Milan Skriniar’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır" denildi.

Açıklamada, "Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı" bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz" denildi.

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