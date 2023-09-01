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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 01.09.2023 23:52
  • Giriş: 01.09.2023 23:52
  • Güncelleme: 01.09.2023 23:52
Kaynak: İHA
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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde antrenmanı, dün oynanan Twente maçına ilk 11’de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından yaptıkları pas ve şut çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı idmanla tamamlayacak.

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