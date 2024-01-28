Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçının hakemleri belli oldu

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçının hakemleri belirlendi. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Maçın 4. hakemi Emre Kargın olurken, müsabakada VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu’na AVAR’da Onur Özütoprak ve Süleyman Özay eşlik edecek.