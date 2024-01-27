Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.