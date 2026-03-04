Fenerbahçe, Monaco karşısında liderliği korumak istiyor

Fenerbahçe, EuroLeague’de yarın Fransa temsilcisi AS Monaco Basket ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele 20.45’te başlayacak.

Euroleague’de bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, çıktığı 28 maçta 21 galibiyet elde ederek en yakın rakibinin iki galibiyet önünde liderliğini sürdürüyor. Monaco ise 29 maçta 16 galibiyetle 9. sırada bulunuyor.

8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, EuroLeague’de oynadığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak dikkat çekici bir form grafiği yakaladı.

Sarı-lacivertli ekip son maçında sahasında Partizan’ı 81-78 mağlup etmişti.

Monaco ile oynanan son iki karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 92-86 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler ayrıca bir önceki randevuda Monaco’yu Dörtlü Final finalinde 81-70 yenerek EuroLeague şampiyonluğuna uzanmıştı.

DUBAİ’DE MAHSUR KALMIŞLARDI

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken bir gelişme de yaşandı.

Takımın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyuncu Armando Bacot ve fizyoterapist Jaime Capella Bouza, milli takım arasındaki tatil döneminde Dubai’de bulunuyordu. Sportif direktör Uğur Ozan Sulak ise Abu Dabi’de özel bir turnuvayı takip ediyordu.

Bölgedeki gerilim nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde mahsur kalan dört isim, dün gerçekleştirilen uçuşla İstanbul’a ulaştı ve takımın hazırlıklarına katıldı.