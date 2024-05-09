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Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 09.05.2024 15:37
  • Giriş: 09.05.2024 15:37
  • Güncelleme: 09.05.2024 15:37
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın, son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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