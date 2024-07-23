Fenerbahçe, Mourinho ile Avrupa arenasında

Fenerbahçe, iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde Avrupa sahnesine çıkacak.

D-Smart'tan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre temsilcisi FC Lugano ile bu akşam 21:30'da oynayacağı maç, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Lugano ile oynanacak iki maç için UEFA listesine eklenirken, sakatlığı bulunan St. Maximin ilk maçta forma giyemeyecek. Tosun ve Aydın ise Mourinho'nun şans vermesi durumunda sahada yer alacak.