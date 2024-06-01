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Fenerbahçe, Mourinho'nun gelişini videoyla duyurdu

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Fenerbahçeli taraftarlara seslendi.

Spor
  • 01.06.2024 23:58
  • Giriş: 01.06.2024 23:58
  • Güncelleme: 02.06.2024 00:01
Kaynak: iHA
Fenerbahçe, Mourinho'nun gelişini videoyla duyurdu
FOTOĞRAF: İHA

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Fenerbahçeli taraftarlara seslendi.
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı ve görüşmelere başladığını KAP’a bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho için resmi sosyal medya hesabından video yayımladı.

Videoda konuşan Mourinho, “Merhaba Fenerbahçeliler! Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım” ifadelerini kullandı.
Deneyimli çalıştırıcının yarın saat 14.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na inip ardından kulüp binasına geçmesi bekleniyor.

ÜLKER STADYUMU'NDA TÖREN DÜZENLENECEK

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho için yarın akşam Ülker Stadyumu'nda tören düzenleneceğini açıkladı.

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