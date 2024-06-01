Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe, Mourinho'yu KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Spor
  • 01.06.2024 10:10
  • Giriş: 01.06.2024 10:10
  • Güncelleme: 01.06.2024 10:20
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Mourinho'yu KAP'a bildirdi
Fotoğraf: DepoPhotos

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için için Portekizli menajer Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Böylece Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından hareketlenen görüşmelerin ardından Fenerbahçe önümüzdeki sezon için dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

61 yaşındaki teknik direktör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Anlaşmanın Sportif Direktör Mario Branco tarafından yapıldığı kaydediliyor.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yeni yönetimde yer alması beklenen medya patronu Acun Ilıcalı Londra'da bugün Mourinho ile görüşecek. Fenerbahçeli yöneticilerle Mourinho'nun bu akşam Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini de birlikte izlemeleri bekleniyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti: Mourinho geliyor
Aziz Yıldırımdan Mourinho anlaşmasıyla ilgili ilk açıklama
BirGün'e Abone Ol