Fenerbahçe, Mourinho'yu KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için için Portekizli menajer Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Böylece Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından hareketlenen görüşmelerin ardından Fenerbahçe önümüzdeki sezon için dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

61 yaşındaki teknik direktör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Anlaşmanın Sportif Direktör Mario Branco tarafından yapıldığı kaydediliyor.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yeni yönetimde yer alması beklenen medya patronu Acun Ilıcalı Londra'da bugün Mourinho ile görüşecek. Fenerbahçeli yöneticilerle Mourinho'nun bu akşam Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini de birlikte izlemeleri bekleniyor.