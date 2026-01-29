FENERBAHÇE MUHTEMEL 11 | Fenerbahçe - FCSB UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 25/26 sezonu 8. hafta maçları futbol gündemini belirlerken, Fenerbahçe - FCSB karşılaşması hem yayın bilgileri hem de puan durumu açısından büyük merak uyandırıyor. “Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?”, “Fenerbahçe maçı bu akşam var mı?” ve “Fenerbahçe maçı CANLI izle” sorularının yanıtları merak ediliyor. Avrupa arenasında kaderi etkileyecek bu mücadele, sarı-lacivertli taraftarlar için ayrı bir önem taşıyor.

FENERBAHÇE - FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Uluslararası Arena etabında oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe, 29 Ocak tarihinde saat 23:00'te FCSB ile karşı karşıya gelecek. “Fenerbahçe maçı hangi kanalda?” sorusunun yanıtı net: mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakemi Nenad Minakovic olacak. “Fenerbahçe maçı nerede oynanıyor?” sorusu da sıkça araştırılırken, maç Avrupa kupaları kapsamında deplasman statüsünde oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Avrupa Ligi’nde 7 maç sonunda oluşan puan tablosu, zirve yarışının ne kadar çekişmeli geçtiğini gösteriyor.

Sıra Takım O G B M A:Y P 1 Lyon 7 6 0 1 14:3 18 2 Aston Villa 7 6 0 1 11:4 18 3 Freiburg 7 5 2 0 10:3 17 4 Midtjylland 7 5 1 1 16:8 16 5 Braga 7 5 1 1 11:5 16 6 AS Roma 7 5 0 2 12:5 15 7 Ferencvaros 7 4 3 0 12:7 15 8 Real Betis 7 4 2 1 11:6 14 9 Porto 7 4 2 1 10:6 14 10 KRC Genk 7 4 1 2 9:6 13 18 Fenerbahçe 7 3 2 2 9:6 11 29 FCSB 7 2 0 5 8:15 6

Bu tabloya göre “Fenerbahçe kaçıncı sırada?” sorusunun yanıtı 18. sırada şeklinde netleşiyor. “FCSB kaçıncı sırada?” sorusuna ise 29. sırada yanıtı veriliyor.

FCSB HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Avrupa kupalarında mücadele eden FCSB, Romanya temsilcisidir. Dolayısıyla “FCSB hangi ülkenin takımı?” sorusunun cevabı açık şekilde Romanya’dır.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

FCSB sakat ve cezalı oyuncular

FCSB’de Mihai Popescu çapraz bağ sakatlığı, Florin Tanase adale yırtığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Daniel Birligea ise sarı kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Denis Alibec’in durumu maç saatinde netleşecek.

Fenerbahçe sakat ve cezalı oyuncular

Fenerbahçe’de Milan Skriniar sarı kart cezalısı. Levent Mercan ve Archie Brown sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Edson Alvarez ve Jhon Duran ise antrenman eksikliği sebebiyle forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İDEAL 11

Fenerbahçe’nin FCSB karşısında sahaya çıkması beklenen ideal 11’i şu isimlerden oluşuyor: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem ve Talisca.

FENERBAHÇE PLAY-OFF’LARI GARANTİLEDİ Mİ?

“Fenerbahçe play-off’ları garantiledi mi?” sorusu sıkça gündeme geliyor. Sarı-lacivertli ekip, mevcut puan durumu itibarıyla play-off oynamayı garantilemiş durumda.

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF’TAKİ RAKİBİ KİM OLUR?

Fenerbahçe’nin play-off turundaki rakibi henüz kesinleşmedi. Bu nedenle “Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi kim olur?” sorusunun yanıtı, bu akşam oynanacak maçlardan sonra netleşecek.

Fenerbahçe maçı bu akşam mı?

Evet, Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak ve saat 23:00’te başlayacak.

Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe - FCSB maçı 29 Ocak tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe maç skor bilgisi nereden takip edilir?

Fenerbahçe maç skor bilgisi TRT 1 canlı yayını üzerinden anlık olarak takip edilebilir.

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe - FCSB mücadelesi, yayın bilgileri, puan durumu ve play-off süreciyle büyük ilgi görüyor. “Fenerbahçe maçı hangi kanalda”, “Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta” ve “Fenerbahçe maçı var mı” sorularının yanıtları netleşmiş durumda. Sarı-lacivertliler, play-off’u garantilemiş şekilde Avrupa sahnesinde bir kez daha sahne alacak.