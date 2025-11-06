FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ | UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta: Viktoria Plzen - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede düdük Hollandalı hakem Allard Lindhout’ta olacak. İşte maçın günü, saati, kanalı, hakem kadrosu, sakat ve cezalı oyuncular listesi ile son durumlar...

FENERBAHÇE PLZEN MAÇI HAKEMLERİ UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Lindhout’un yardımcılıklarını aynı federasyondan Rogier Honig ve Johan Balder üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak. FENERBAHÇE VE PLZEN’DE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR Viktoria Plzen # Oyuncu Yaş Pozisyon Durum 14 Merchas Doski 26 Defans Kırmızı kart cezalısı 2 Lukas Hejda 35 Defans Statü gereği oynayamayacak 72 James Bello 20 Forvet Kadro dışında (statü gereği) Fenerbahçe # Oyuncu Yaş Pozisyon Durum 50 Rodrigo Becao 29 Defans Statü gereği yok 22 Levent Mercan 25 Defans Statü gereği yok 28 Bartuğ Elmaz 22 Orta Saha Statü gereği yok 17 İrfan Can Kahveci 30 Orta Saha Kadro dışı 8 Mert Hakan Yandaş 31 Orta Saha Statü gereği yok 23 Cenk Tosun 34 Forvet Kadro dışı - Emre Mor 28 Forvet Statü gereği yok

FENERBAHÇE VE PLZEN REKABET GEÇMİŞİ Sezon Ev Sahibi Deplasman Skor 2012/13 Fenerbahçe V. Plzen 1-1 2012/13 V. Plzen Fenerbahçe 0-1 İki takım daha önce 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşmış, Fenerbahçe bu maçlarda 1 galibiyet 1 beraberlik almıştı.

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU Sıra Takım O G B M AG YG Av. P 1 Midtjylland 3 3 0 0 8 2 +6 9 2 Braga 3 3 0 0 5 0 +5 9 5 Viktoria Plzen 3 2 1 0 6 2 +4 7 14 Fenerbahçe 3 2 0 1 4 4 0 6 Fenerbahçe, grubunda ilk üç maçta topladığı 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Plzen ise 7 puanla genel sıralamada 5. basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA’DAKİ HEDEFİ Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında alacağı olası bir galibiyetle grupta liderlik mücadelesine ortak olmayı hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, son haftalardaki form grafiğini Avrupa sahnesine taşımak istiyor. FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri (Duran) Karşılaşma, 6 Kasım 2025 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇ BİLGİLERİ Karşılaşma Tarih Saat (TSİ) Yayın Stad Viktoria Plzen – Fenerbahçe 6 Kasım 2025 Perşembe 23:00 TRT 1 (Canlı ve Şifresiz) Doosan Arena, Plzen (Çekya)

Fenerbahçe – Plzen maçı ne zaman? Maç 6 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe maçı saat kaçta? Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Müsabaka TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın hakemi kim? Maçta Hollandalı Allard Lindhout görev yapacak. Fenerbahçe’de kimler yok? İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılırken, Becao, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor statü gereği oynayamayacak.