Fenerbahçe, N'Golo Kante için En Nesyri'nin kararını bekliyor

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertli kulüp Fransız yıldız için kulübü Al İttihad ile her konuda anlaşmaya vardı.

Kante için takas formulünü devreye sokan Fenerbahçe, Karim Benzema'nın ayrılığı sonrası ileri uçta arayış içinde olan Suudi Arabistan temsilcisine Yusuf En Nesyri'yi önerdi.

Bu teklife sıcak yaklaşan Al İttihad, sarı-lacivertli kulüple her konuda anlaşmaya vardı ve En Nesyri'ye teklifini sundu. Faslı golcünün teklife yaklaştığı ve düşünmek için kısa bir süre istediği gelen bilgiler arasında.

En Nesyri'nin İttihad'ın teklifini kabul etmesi halinde Fenerbahçe'nin N'Golo Kante'yi birkaç gün içinde Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.