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Fenerbahçe, Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 10.04.2025 14:38
  • Giriş: 10.04.2025 14:38
  • Güncelleme: 10.04.2025 14:38
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Net Global Sivasspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk idmanlarıyla sürdü.

Futbolcular 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik antrenman yaptı. Oyuncular bireysel idmanlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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