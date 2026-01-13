Fenerbahçe, Ngolo Kante ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, yıldız orta saha Ngolo Kante ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli kulüpte futbol yapılanmasında görev alan Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, Fransız yıldızın formasını giydiği Al-Ittihad ile transferi sonuçlandırmak ve kulübü ikna etmek amacıyla görüşmelere başladı.

Orta sahaya üst düzey bir lider kazandırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Kante transferini ara transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden biri olarak görüyor.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı, maaş ve kontrat süresine ilişkin temel başlıklarda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

FUTBOL EFSANESİ

Futbol kariyerinde modern oyunun en özel “box-to-box” orta saha profillerinden biri olarak öne çıkan Ngolo Kante, profesyonel kariyerine Fransa’da Caen formasıyla başladı. 2015 yılında Leicester City’ye transfer olan Kanté, Premier Lig tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak kabul edilen 2015-16 şampiyonluğunun mimarları arasında yer aldı.

Bir sezon sonra Chelsea’ye imza atan Fransız oyuncu, Londra ekibiyle Premier Lig, FA Cup, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşadı. Kante ayrıca Fransa'nın 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunda çok önemli rol oynadı.