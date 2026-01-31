Fenerbahçe, N’Golo Kante transferinde son virajda

Fenerbahçe, orta saha transferi için bir süredir gündeminde yer alan Fransız yıldız N'Golo Kante konusunda temaslarını yoğunlaştırdı.

Sarı-lacivertli yönetimin, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile yaklaşık üç gündür doğrudan görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

Görüşmeleri kulüp adına yönetici Ertan Torunoğulları’nın sürdürdüğü, Fenerbahçe’nin bonservis teklifini revize ederek 5 milyon euro seviyesine çıkardığı ve anlaşmaya şampiyonluk bonusu da eklediği ifade edildi. Bu teklifin, şu ana kadar sarı-lacivertlilerin sunduğu son ve en net öneri olduğu belirtildi.

KANTE, FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Fransız futbolcunun da transfer sürecinde istekli bir tutum sergilediği, kulübüne Avrupa’da yeniden forma giymek istediğini ilettiği aktarıldı. Kante’nin bu yaklaşımının, pazarlıklarda süreci hızlandıran unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

Başlangıçta çift haneli bonservis beklentisi bulunan Al-Ittihad’ın ise görüşmeler ilerledikçe taleplerinde geri adım attığı ve tarafların orta noktada buluşmaya yakın olduğu öğrenildi.

2023'te Chelsea’den bedelsiz olarak Al-Ittihad’a transfer olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Suudi ekibiyle 25 resmi maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.