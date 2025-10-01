Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman sorusu futbolseverler tarafından merak edilirken, Fenerbahçe'nin Uefa grubu ve Fenerbahçe'nin Uefa grubu puan durumu da gündemde yerini aldı.

FENERBAHÇE AVRUPA İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe Avrupa istatistikleri geçmişten bugüne dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Sarı-lacivertliler, 1959-1960 sezonunda ilk kez uluslararası resmî bir organizasyona katıldı. 2007-08 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale çıkarak tarihi bir başarı elde etti. Son olarak 2024-25 UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, Rangers’a penaltılar sonucu elenmişti.

FENERBAHÇE UEFA PUAN DURUMU

Fenerbahçe'nin UEFA grubu bu sezon da oldukça çekişmeli geçiyor. İlk hafta maçlarının ardından sarı-lacivertliler istediği başlangıcı yapamasa da Kadıköy’de oynanacak ikinci maçla çıkış yakalamak istiyor.

İlk hafta sonunda Fenerbahçe'nin Uefa grubu puan durumu itibarıyla sarı-lacivertliler 34. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE HANGİ OYUNCULAR SAKAT?

Takımda ise önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, Nice maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - NİCE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe nice maçı ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Fenerbahçe - Nice UEFA Avrupa Ligi 2. maçı 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19:45’te, Kadıköy’deki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

FENERBAHÇE - NİCE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Nice hangi kanalda sorusu da yanıt buldu. Fenerbahçe nice maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ise futbolseverleri sevindirdi. Fenerbahçe Nice maçı TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.