Fenerbahçe-Nice maçından notlar

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransa'nın Nice takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Genç teknik adam Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligde 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçındaki ilk 11'ine Nice karşısında da güvendi.

Nice karşısında kalede yine Ederson'u görevlendiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Marco Asensio görev alırken, hücum hattını Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu oluşturdu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında yine En-Nesyri tercih edildi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Fred, Alvarez, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Cenk Tosun, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

- Bu sene aynı 11'le ilk kez

Fenerbahçe, bu sezon aynı 11'le ilk kez üst üste iki maça çıktı.

Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rotasyona ağırlık veren sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam yönetiminde 6 resmi maça da farklı 11'lerle başladı.

Ardından bir maçı Zeki Murat Göle yönetiminde geçen sarı-lacivertliler, daha sonra Domenico Tedesco ile yola devam etti.

İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 5 resmi maç oynayan Fenerbahçe, eksikler nedeniyle bu süreçte de 11 belirlemeyi başaramadı.

Tedesco, eksiklerin tamamlanmasının ardından ligde Antalyaspor'a karşı oynayan 11'i bu sezon ilk defa üst üste 2 karşılaşmada değerlendirmiş oldu.

- Alvarez döndü

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, 33 gün sonra kadroda yer aldı.

Son olarak 31 Ağustos'ta Gençlerbirliği müsabakasında forma giyen tecrübeli oyuncu, milli takımda sakatlık yaşamıştı.

Uzun süren sakatlığı döneminde 1'i Avrupa Ligi, 4'ü lig olmak üzere 5 maçta takımını yalnız bırakan Alvarez, 33 gün sonra kadroya dahil oldu.

- 2 eksik

Fenerbahçe, Nice karşısında 2 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat ile santrfor Jhon Duran, önemli müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.

- Fenerbahçe'den Nice yönetimine yemek

Fenerbahçe yönetimi, maç öncesinde Nice yöneticileri ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.

Çengelköy'de bir restoranda gerçekleştirilen dostluk yemeğine başkan vekili Murat Salar, yönetim kurulu üyeleri Adem Köz, Ertuğrul Eren Ergen, Taner Sönmezer ile OGC Nice Başkanı Fabrice Bocquet, operasyon direktörü Olivier Dall'Aglio, iletişim sorumlusu Nicolas Bernard ve UEFA Delegesi Hristo Zaptyanov katıldı.

Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

- Başkan Saran, yelken şubesini ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'ni ziyaret etti.

Fenerbahçe Burnu'nda gerçekleşen ziyarette teknik ve idari ekiple bir araya gelen Saran'a yönetim kurulu üyesi Erdem Sezer de eşlik etti.

Başkan Saran ve yönetici Sezer, başantrenör Ateş Çınar, şube antrenörleri ve çalışanlarla tanıştı. Ziyarette Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden sorumlu eski yönetim kurulu üyesi Selma Altay Rodopman da hazır bulundu.