Fenerbahçe, Nicolo Melli ve Wade Baldwin'in sözleşmesini uzatıyor

Fenerbahçe, yeni sezon planlaması kapsamında kadro istikrarını korumaya yönelik önemli adımlar attı.

Sarı-lacivertli ekip, Wade Baldwin ile 2+1 yıllık yeni kontrat konusunda prensip anlaşmasına varırken, deneyimli uzun Nicolo Melli’nin sözleşmesini de 2028 yılına kadar uzattı.

MELLI, TEMEL PARÇALAR ARASINDA

Teknik ekip için kritik isimlerden biri olan Melli, ilerleyen yaşına rağmen oyun zekâsı ve çok yönlü katkısıyla takımın temel parçaları arasında yer almayı sürdürüyor.

Hem savunmada hem hücumda önemli roller üstlenen 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon Euroleague’de 6.5 sayı, 5.5 ribaunt, 1.6 asist ortalamalarıyla oynarken savunma katkısıyla da öne çıktı.

İtalyan yıldız, geçen sezon kazanılan Euroleague şampiyonluğunda da kilit rol oynayan isimlerden biri olmuştu. Fenerbahçe'nin Baldwin ile yürüttüğü kontrat sürecinin de kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Kulübün bu hamlelerle birlikte yeni sezon öncesi çekirdek kadroyu koruyarak istikrarı sürdürmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.