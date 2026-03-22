Fenerbahçe'nin 10 maçlık serisi sona erdi

Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor’u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibine 94-88 mağlup oldu.

İLK YARIDA FENERBAHÇE'NİN

Arturs Zagars, Devon Hall, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen ve Armando Bacot ilk beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Beko, özellikle Melih Mahmutoğlu’nun skor katkısıyla ilk çeyreği 22-17 önde kapattı.

İkinci periyotta Safiport Erokspor oyuna denge getirse de, savunmada direnç gösteren ev sahibi ekip soyunma odasına 46-43 üstünlükle girdi.

EROKSPOR GERİ DÖNDÜ

Üçüncü çeyrekte Jermaine Love ile etkili olan konuk ekip, oyunun kontrolünü ele geçirdi ve son çeyreğe 70-61 önde girdi.

Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Safiport Erokspor, parkeden 94-88 galip ayrılarak önemli bir sürprize imza attı. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.