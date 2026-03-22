Fenerbahçe'nin 10 maçlık serisi sona erdi
Fenerbahçe, sahasında Erokspor’a 94-88 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'nde 10 maç aranın ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor’u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibine 94-88 mağlup oldu.
İLK YARIDA FENERBAHÇE'NİN
Arturs Zagars, Devon Hall, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen ve Armando Bacot ilk beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Beko, özellikle Melih Mahmutoğlu’nun skor katkısıyla ilk çeyreği 22-17 önde kapattı.
İkinci periyotta Safiport Erokspor oyuna denge getirse de, savunmada direnç gösteren ev sahibi ekip soyunma odasına 46-43 üstünlükle girdi.
EROKSPOR GERİ DÖNDÜ
Üçüncü çeyrekte Jermaine Love ile etkili olan konuk ekip, oyunun kontrolünü ele geçirdi ve son çeyreğe 70-61 önde girdi.
Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Safiport Erokspor, parkeden 94-88 galip ayrılarak önemli bir sürprize imza attı. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.