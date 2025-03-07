Fenerbahçe'nin 18 maçlık serisi sona erdi: 2025'te ilk mağlubiyet

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla çeyrek final şansını zora sokan Fenerbahçe'nin 18 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Fenerbahçe son mağlubiyetini Avrupa Ligi grup mücadelesinde yine kendi sahasında Athletic Bilbao'ya karşı almıştı.

11 Aralık'ta oynanan mücadeleyi 2-0 kaybeden Fenerbahçe, ligde ise son mağlubiyetini 7 Aralık'ta Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla almıştı.

O tarihten beri oynadığı 18 Avrupa, Türkiye Kupası ve lig maçının 13'ünü kazanırken 5'inde berabere kaldı.

Fenerbahçe Rangers karşısında aynı zamanda 2025 yılındaki ilk mağlubiyetini aldı.