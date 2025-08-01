Fenerbahçe'nin 24 kişilik UEFA kadrosu belli oldu
Kaynak: DHA
İSTANBUL,(DHA)- FENERBAHÇE, Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin 24 kişilik UEFA kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
Kaleciler: İrfan Can, Tarık, Livakovic
Savunmacılar: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf
Orta Sahalar: İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent, Bartuğ, Archie Brown, Amrabat, Szymanski, Oğuz, Talisca
Hücumcular: Jhon Duran, En-Nesyri, Cenk
UEFA'ya bildirilmeyen oyuncular ise şöyle:
Diego Carlos
Rodrigo Becao
Omar Fayed
Ognjen Mimovic
Miha Zajc
Lincoln Henrique
Mert Hakan Yandaş
Cengiz Ünder
Burak Kapacak
Emre Mor