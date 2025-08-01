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Fenerbahçe'nin 24 kişilik UEFA kadrosu belli oldu

Ajans Haberleri
  • 01.08.2025 17:17
  • Giriş: 01.08.2025 17:17
  • Güncelleme: 01.08.2025 17:17
Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin 24 kişilik UEFA kadrosu belli oldu

İSTANBUL,(DHA)- FENERBAHÇE, Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin 24 kişilik UEFA kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

Kaleciler: İrfan Can, Tarık, Livakovic

Savunmacılar: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf

Orta Sahalar: İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent, Bartuğ, Archie Brown, Amrabat, Szymanski, Oğuz, Talisca

Hücumcular: Jhon Duran, En-Nesyri, Cenk

UEFA'ya bildirilmeyen oyuncular ise şöyle:

Diego Carlos

Rodrigo Becao

Omar Fayed

Ognjen Mimovic

Miha Zajc

Lincoln Henrique

Mert Hakan Yandaş

Cengiz Ünder

Burak Kapacak

Emre Mor

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