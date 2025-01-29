Fenerbahçe'nin 30. Brezilyalısı Anderson Talisca

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan transfer ettiği Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 30. Brezilyalı futbolcu oldu.

Yeni kulübüyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Talisca, aynı zamanda Fenerbahçe tarihindeki 195'inci yabancı oyuncu transferi olarak kayıtlara geçti.

Sezona 8 transferle başlayan Jose Mourinho'nun ekibi, devre arasında da ilk takviyesini Brezilyalı oyuncu Diego Carlos'la yapmıştı. Slovak savunmacı Milan Skriniar'ı da İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla da anlaşması bekleniyor.

Fenerbahçe, tarihinde en çok yabancı oyuncu transferini Brezilya'dan yaptı.

Diego Carlos'un ardından Anderson Talisca'nın imzayı atmasıyla Brezilya'dan 30. transferini yapan sarı-lacivertliler, daha önce sırasıyla Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao ve Fred Rodrigues transferlerine imza atmıştı.