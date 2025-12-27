Fenerbahçe'nin Ademola Lookman'a teklifi belli oldu

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ara transfer dönemine güçlü bir takviye yapma hedefiyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri olan Ademola Lookman için temasların yeniden hız kazandığı öğrenildi.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Milano’da Lookman cephesiyle yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun menajeriyle bir kez daha masaya oturmaya hazırlandığı ve sürecin yüksek motivasyonla yürütüldüğü aktarıldı.

Başkan Sadettin Saran’ın serbest kalmasının ardından transfer operasyonunun ivme kazandığı, Lookman dosyasının da bu süreçte öncelikli başlıklar arasında yer aldığı ifade edildi.

ATALANTA 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Sabah’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Atalanta’ya 25 milyon euro bonservis bedeli içeren resmi teklif sundu.

İtalyan kulübünün ise bu transfer için 40 milyon euro talep ettiği, taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü ve orta noktada buluşma ihtimalinin masada olduğu belirtildi.

Hücum hattının birçok bölgesinde görev yapabilen Nijeryalı futbolcunun, Türkiye seçeneğine sıcak baktığı kaydedildi.

Lookman’ın, Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaşı Victor Osimhen ile İstanbul ve kulüp yapısı hakkında görüştüğü, ayrıca Everton’dan eski takım arkadaşı Cenk Tosun’dan Fenerbahçe ile ilgili olumlu referans aldığı aktarıldı.

Bu sezon Atalanta formasıyla 11 Serie A ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Lookman, ligde 2 gol, Avrupa arenasında ise 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. İtalyan temsilcisi, yıldız oyuncuyu Ağustos 2022’de Leipzig’den 10,8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.