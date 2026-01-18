Fenerbahçe'nin Alanya karşısındaki muhtemel ilk 11'i

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, 18 Ocak Pazar günü Alanyaspor’a konuk olacak. Alanya Oba Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde ilk yarıyı namağlup tamamlayan ve Süper Kupa’da Samsunspor ile Galatasaray’ı geçerek kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler, ikinci yarıya da güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Domenico Tedesco yönetiminde çıkışını sürdüren Fenerbahçe, haftaya 39 puanla ikinci sırada giriyor.

4 FUTBOLCU YOK

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown’un yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Edson Alvarez kadroda yer almayacak. Milli takım kampında bulunan Youssef En-Nesyri de Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Yeni transfer Anthony Musaba, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev alamayacak Archie Brown ve Edson Alvarez de sınırda yer alan isimler arasında.

MUHTEMEL 11’LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Janvier, Ruan, Hagi, Güven, Ui-Jo.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig’de 20. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 19 lig maçında sarı-lacivertliler 11 galibiyet elde ederken, 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 41 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

İki takım Alanya’da ligde 9 kez karşılaştı. Bu maçların 6’sını Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşmayı Alanyaspor, 1 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Sarı-lacivertliler bu deplasmanda 19 gol atıp 10 gol yedi.

İki takım arasındaki lig maçlarında en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0’lık skorla aldı. Resmi maçlardaki en farklı sonuç ise 23 Ocak 2008’de Türkiye Kupası’nda geldi.

Fenerbahçe, Alanya’da rakibini 10-3 mağlup etti. Alanyaspor’un Fenerbahçe’ye karşı en farklı galibiyeti ise 2019’da aldığı 3-1’lik sonuç oldu.

Fenerbahçe, Alanyaspor’a karşı ligdeki son mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda sahasında yaşadı. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak dikkat çeken bir seri yakaladı.